Szirénázó autók, pónilovaglás és egy hatalmas ajándék a Pető Intézet gyereknapján

Valódi élménykavalkáddal, testközelbe hozott különleges járművekkel és egy hatalmas meglepetéssel ünnepelték a gyereknapot a Pető Intézetben. A 25 éves jubileumát ünneplő alapítvány szervezésében a mozgássérült fiatalok nemcsak tűzoltó- és rendőrautókba ülhettek be, de pónilovaglás, bmx-bemutató és kreatív sarkok is várták őket. Az egész napos vidámság ráadásul történelmi ajándékkal zárult: a Porsche Hungaria és a jótékonysági összefogás segítségével egy vadonatúj piros kisbusz állt a nemzetközi hírű intézmény gondozottjainak szolgálatába.