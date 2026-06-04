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Szirénázó autók, pónilovaglás és egy hatalmas ajándék a Pető Intézet gyereknapján

A Pető Intézet gyermekeit egy rendkívül támogató közeg segíti az útján. Nemcsak az intézethez tartozó alapítvány, hanem olyan szervezetek is, amelyek elkötelezettek abban, hogy mosolyt csaljanak kis pártfogoltjaik arcára. Magyarország egyik vezető autókereskedése a gyereknapot is felejthetetlenné tette.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Valódi élménykavalkáddal, testközelbe hozott különleges járművekkel és egy hatalmas meglepetéssel ünnepelték a gyereknapot a Pető Intézetben. A 25 éves jubileumát ünneplő alapítvány szervezésében a mozgássérült fiatalok nemcsak tűzoltó- és rendőrautókba ülhettek be, de pónilovaglás, bmx-bemutató és kreatív sarkok is várták őket. Az egész napos vidámság ráadásul történelmi ajándékkal zárult: a Porsche Hungaria és a jótékonysági összefogás segítségével egy vadonatúj piros kisbusz állt a nemzetközi hírű intézmény gondozottjainak szolgálatába.

 

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