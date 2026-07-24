Több mint 101 ezer diák kezdi meg felsőoktatási tanulmányait szeptemberben

Felfokozott várakozás és hamisítatlan fesztiválhangulat jellemezte a budapesti Pont Ott Partit csütörtök este, ahol fiatalok tízezrei várták izgatottan az idei felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. A szeptemberben induló képzésekre rekordszámú, mintegy 140 ezer diák nyújtotta be jelentkezését, akik közül több mint 101 ezren ünnepelhették meg sikeres bejutásukat. A legmagasabb pontszámot idén a Szegedi Tudományegyetem osztatlan tanári képzésén követelték meg (492 pont), de az ELTE és a Corvinus legnépszerűbb szakjain is kiemelkedően magasak voltak a határok. Míg a helyszínen sokan a kamerák előtt örülhettek a sikeres felvételinek, a most kimaradóknak sincs okuk az elkeseredésre: augusztus 7-ig még mindenkinek adott a lehetőség, hogy benyújtsa jelentkezését a pótfelvételi eljárásban.