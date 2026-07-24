Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az Alaptörvény módosítása miatt

Megtámadta az ellenzék az Alaptörvény 17. módosítását az Alkotmánybíróságon. Azt a rendelkezés kritizálják, amelyik a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszűnéséről szól. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciójának ötven képviselője utólagos normakontrollt kér. A KDNP elnöke híradónknak úgy fogalmazott, hogy Sulyok Tamás semmi olyat nem tett, ami bármilyen módon ellentétes lenne a rendszerváltás által megalkotott köztársasági elnöki szereppel, így indokolatlan az elmozdítása.

A KDNP elnöke elmondta, eljárási szabálytalanságra hivatkozva támadják a módosítás azon rendelkezését, amely idő előtt megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Semjén Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a következő köztársasági elnök lehetetlen helyzetbe kerül.

Az ellenzéki képviselők azt is javasolják, hogy az Alkotmánybíróság a kérelem érdemi elbírálása előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál.

Híradónkban kapcsoltuk ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.

