Csúcsra törtek a mászók: ismét megtelt élettel Aggtelek

Az 53. Aggtelek Kupa Hegy- és Sziklamászó Fesztivál a Baradla-barlang monumentális sziklafalain zajlott. Ez a világ legrégebben futó sziklamászó versenysorozata, amely a hazai hegymászó krém mellett idén is megtöltötte élettel az Aggteleki Nemzeti Park térségét. A rendezvényen a sportteljesítmények mellett a tábori közösség és a fesztiválhangulat dominált.

A Sziklamászó Bajnokság célja, hogy a hazai sziklamászó közösség számára egy olyan versenysorozatot biztosítson, amely próbára teszi a résztvevők technikai tudását, fizikai állóképességét és mentális erejét. Averseny lehetőséget teremt a sportág népszerűsítésére, a közösség erősítésére és a hazai sziklamászó helyszínek bemutatására.

A sziklamászás napjainkban világszerte és Magyarországon is a reneszánszát éli, és az egyik leggyorsabban növekvő sportággá vált. Korábban egy szűk, extrém réteg zárt közösségének számított, ma viszont már egy széles körben elterjedt, tömeges szabadidős és olimpiai sportág.