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A zártkörű befektetési alapok valós tulajdonosaira kíváncsi a kormány

Szigorítja a kormány a zártkörű befektetési alapok valós tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter törvényjavaslata átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket, erősítené az ajánlattevők tulajdonosi hátterének megismerhetőségét, valamint felhatalmazza az Integritás Hatóságot, hogy eljárást indítson a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ami akár a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséhez is vezethet.

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  • Forrás: HírTV
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 A jogszabály-tervezet emellett a Központi Információs Közadatnyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek körét is bővítené.

 

 

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