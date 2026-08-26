A zártkörű befektetési alapok valós tulajdonosaira kíváncsi a kormány

Szigorítja a kormány a zártkörű befektetési alapok valós tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter törvényjavaslata átláthatóbbá tenné a közbeszerzéseket, erősítené az ajánlattevők tulajdonosi hátterének megismerhetőségét, valamint felhatalmazza az Integritás Hatóságot, hogy eljárást indítson a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ami akár a közbeszerzési eljárás felfüggesztéséhez is vezethet.