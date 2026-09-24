George Lucas álomvilága: megnyílt a történetmesélés múzeuma

Los Angelesben épült fel a világ első olyan múzeuma, amelyet a képekkel való történetmesélés művészetének szenteltek – a barlangrajzoktól a képregényeken át egészen a filmekig.

Mintha George Lucas egyik filmjéből érkezett volna. A futurisztikus épület Los Angeles Exposition Parkjában már kívülről is azt üzeni: itt a képzeleté a főszerep. Odabent pedig ott sorakoznak egy messzi-messzi galaxis legismertebb lakói. Csakhogy aki azt hiszi, George Lucas hatalmas Star Wars-múzeumot épített magának, hamar meglepődik.