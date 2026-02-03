Áprilisban újra Bartók Tavasz Fesztivál

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek 2026-ban is felejthetetlen pillanatokat ígér. A világhírű magyar zeneszerző, Bartók Béla születésének 140. évfordulóján, 2021 tavaszán indult Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek egyedülálló összművészeti eseménysorozat. A fesztivál bepillantást enged Bartók lenyűgöző életművébe, ugyanakkor nem kizárólag a világhírű zeneszerző kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább Bartók szellemiségét. Ehhez fontos, hogy ismert világsztárok érkezzenek, valamint hazai előadókat is mutasson be a fesztivál.

A táncművészet rajongóinak nagy örömére 15 év után újra láthatjuk Magyarországon a kortárs táncszínház egyik legjelentősebb és legismertebb társulatát. A Tanztheater Wuppertal legendás alapítója egyik ikonikus művével, a Vollmond-al költözik be három estére a MÜPA-ba.

A Bozsik Yvette Társulat új bemutatója az ember belső fejlődésének meghatározó szakaszait vizsgálja három koreográfus eltérő nézőpontján keresztül.

De miért tartja fontosnak a MÜPA hogy Bartók nevét tovább vigye? A Bartók Tavasz nemcsak az előadóművészet bemutatásában van jelen, hanem foglalkozik a szakmai hátterével is, hogy a zenészek közösen tudjanak ötletelni egy-egy új koreográfia vagy zenei etűd kapcsán. Így jön képbe a Classical:NEXT konferencia. Az összművészeti fesztivál április 1-12. között várja majd az érdeklődőket.