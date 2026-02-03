Exkluzív streaming premier! – Hogyan tudnék élni nélküled? a FILMIO-n

A nagysikerű zenés romkom mozinézettsége négyévtizedes rekordot döntött meg

A Demjén Ferenc-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? filmet több mint egymillióan látták itthon, és az is példa nélküli, hogy 56 hétig volt a mozik műsorán. A határon túli vetítéseken Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban további csaknem 200 ezer néző látta. A Kirády Attila producer ötletéből készült film országos premierje a TV2 műsorán 1,5 milliós nézettségével közel 13 éves tévés rekordot döntött meg az újév első napján.

A producer hiánypótló produkciót szeretett volna

A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Peti főszereplésével készült Hogyan tudnék élni nélküled? munkálatai 2020-ban kezdődtek. Kirády Attila producer az első perctől biztos volt abban, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes, vagy együttes életművére építik.

Demjén Ferenc emblematikus slágerei köszönnek vissza

Demjén Ferenc lett az, akinek a szerzeményei minden szempontból ideálisnak tűntek a filmhez. A hatvanas évek óta aktív énekes pályafutása telis-tele van emblematikus slágerekkel. A kiindulópontot jelentő Demjén-slágerek köré Kormos Anett és Goda Krisztina, aki egyben a film kreatív producere is volt, írta meg a mában és 1994-ben játszódó, egy felejthetetlen balatoni nyár történetét, majd a film Orosz Dénes rendezésében készült el. A Hogyan tudnék élni nélküled? zenéjéről Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője – gondoskodott.

A folytatásra sem kell sokat várni

A folytatás már leforgott, így nem kell sokat várni a Kuplung együttes szívtipróira és a balatoni nyárra: a Hogyan tudnék élni nélküled? második része november 12-én debütál a mozikban az Intercom forgalmazásában.

A TV2 Csoport csatornáin szombatonként és csütörtökönként látható SVENK film- és mozimagazin a forgatás egyik utolsó napján lesett be a kulisszák mögé.