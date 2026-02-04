26 évig vették a csokimikulást a halott fiuknak: A bajai szülők szívszorító vallomása a gyerekszobából – Videó!

Ez nem egy krimi, ez a tömény magyar valóság, ami Till Tamás, a 24 évvel később előkerült áldozat és a brutális gyilkosság elkövetője, F. János körül forog. A szülők őszinte vallomása olyan, mintha a szívünket tépnék ki: 26 évig őrizték a fiuk szobáját érintetlenül, mint egy szentélyt, miközben a bajai gyermekgyilkosság megoldása egy betonréteg alatt hevert. Az elévülés kérdése majdnem futni hagyta a rémet, de az igazságszolgáltatás végre kapcsolt.