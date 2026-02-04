26 évig vették a csokimikulást a halott fiuknak: A bajai szülők szívszorító vallomása a gyerekszobából – Videó!

A bajai rémálom véget ért, de a fájdalom örök. Till Tamás tragédiája 2000-ben kezdődött, de az igazság csak 24 évvel később derült ki: a kisfiú egy brutális gyilkosság áldozata lett. A tettes, F. János ellen most emeltek vádat. A szülők őszinte vallomása megrázta az országot: 26 évig vették a csokimikulást a halott fiuknak, miközben a bajai gyermekgyilkosság aktája porosodott. Az elévülés kérdése már nem akadály.
