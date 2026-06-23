Nők írják újra az ősi meséket árnybábművészettel

Kuala Lumpur ikonikus Merdeka terén különös árnyak keltek életre: női szellemek, családi legendák és ősi történetek rajzolódtak ki egy fehér vásznon. A Wayang Women nevű, kizárólag nőkből álló társulat nemcsak egy több száz éves délkelet-ázsiai hagyományt éleszt újjá, hanem új hangot is ad neki – női nézőpontból.

A Malajziából, Indonéziából, Thaiföldről, Mianmarból és a Fülöp-szigetekről érkező alkotók a wayang kulit, vagyis az árnybábjáték hagyományát formálják át személyes történetekké. A produkcióik alapját azok a népmesék adják, amelyeket gyerekként az anyjuktól és nagymamájuktól hallottak. Ezekben a történetekben újra és újra ugyanaz tér vissza: a női szellemek alakja. A társulat számára az árnybáb nem pusztán előadás, hanem önismereti eszköz is.

A Wayang Women közben egy eltűnőben lévő kulturális örökséget is próbál életben tartani. Az előadások hangzása is ezt a hidat építi múlt és jelen között: tradicionális délkelet-ázsiai hangszerek keverednek elektronikus zenével. A zenei producer szerint azonban a modernizálás nem trend vagy marketingfogás, szerinte a gyökerekhez való visszatérésnek gyógyító ereje van – ezt szeretné továbbadni a fiatalabb generációnak is.

A társulat workshopokat tart gyerekeknek, ahol újrahasznosított anyagokból készítenek saját bábokat, így a hagyomány nemcsak fennmarad, hanem új jelentést is kap.

A kutatók szerint a Wayang Women munkája egy szélesebb kulturális változás része. Ez a művészcsoport a hagyományos árnyjátékot, az élő zenét és a női meséket ötvözve idézi meg a múltat, és formálják a jelent Délkelet-Ázsiában.