Idén láthatók lesznek a Sziget fesztivál magyar fellépői az M1 képernyőjén

A megegyezés szerint az M1 képernyőjén láthatók lesznek a fesztivál magyar fellépőinek koncertjei. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: az M1-en a híreknek van a helyük, nem pedig a Sziget Fesztivál közvetítésének.
Együttműködési megállapodást írt alá a közmédia megbízott vezérigazgatója és a Sziget Fesztivál.
A megegyezés szerint az M1 képernyőjén láthatók lesznek a fesztivál magyar fellépőinek koncertjei. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: az M1-en a híreknek van a helyük, nem pedig a Sziget Fesztivál közvetítésének.