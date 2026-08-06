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Idén láthatók lesznek a Sziget fesztivál magyar fellépői az M1 képernyőjén

Együttműködési megállapodást írt alá a közmédia megbízott vezérigazgatója és a Sziget Fesztivál.

  • Hírek
  • 22 órája
  • Frissítve: 22 órája
  • Forrás: HírTV
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A megegyezés szerint az M1 képernyőjén láthatók lesznek a fesztivál magyar fellépőinek koncertjei. A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott: az M1-en a híreknek van a helyük, nem pedig a Sziget Fesztivál közvetítésének. 

 

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