Iraki keresztény emlékek

Al-Hamdaniya-ban, Irak egyik legjelentősebb keresztény városában egy szerény, mégis különleges magánmúzeum termeiben egy 60 éves asszony, Gáda vezeti végig a látogatókat. A gyűjteményt gyermekkora óta formálja, amit évtizedeken át féltő gondossággal őrzöt. Az Ősök Múzeuma 2020-ban nyitotta meg kapuit, a benne sorakozó tárgyak az iraki keresztény kultúra kézzelfogható emlékei.

Gáda olyan közegben nőtt fel, ahol a mindennapok részei voltak a családi relikviák és a hagyományos használati tárgyak. A régiségek iránti érdeklődése már egészen fiatalon megmutatkozott. Egyre többen és egyre messzebbről érkeznek a múzeumba azért, hogy személyesen is találkozzanak ezzel a ritkán látható világgal.

Az iraki keresztény közösség az elmúlt évtizedekben súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül. A 2000-es évek elején az al-Káida, majd 2014-től az Iszlám Állam üldözte és pusztította a közösségeket. A fegyveres konfliktusok a múzeum gyűjteményét sem kímélték, darabjai közül több is odaveszett. Miután 2017-ben kiszorították a fegyvereseket, a családok lassan visszatértek a városba és újjáépítették otthonaikat. Két évvel később Gháda is hazatért Al-Hamdaniya-ba, összegyűjtötte megmaradt tárgyait, majd később megnyitotta az Ősök Múzeumát.