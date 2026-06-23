Játéktól a mesterségig – új kiállítást nyílt a Hagyományok Házában

A Hagyományok Háza Játéktól a mesterségig című kiállítása a népi kézműves szakmai képzések 2024–2026-os évfolyamain végzett hallgatók munkáit mutatja be. A nemezkészítő, kosárfonó, takács és szőnyegszövő alkotók vizsgamunkáiból épülő tárlat nem csupán az elkészült alkotásokat tárja a látogatók elé, hanem betekintést enged abba az összetett alkotói folyamatba is, amely a mesterségbeli tudás elsajátításától a kész tárgy megszületéséig vezet. A kiállítás 2026. június 12. és szeptember 20. között tekinthető meg a ház nyitvatartási idejében.