Tartalmas tanévet zárt a Suliturné program

Az idei, 2026-os nyári fesztivál turnén a zenekar három vendég előadóval is szerepel: A Republic legendás gitáros-dal szerzője, Tóth Zoli számos városban játszik a DS vendégeként, ahol Zoli a legismertebb Dirty dalokban is gitározik, mint a Rendetlen gyerek vagy a Hang vagy jel. A női energiákat pedig hazánk két csodálatos énekesnője hozza, üde színfoltként: Kollányi Zsuzsi már sikerrel mutatkozott be a zenekarral május elején a békés vármegyei Eleken, valamint a Halott Pénz és a Radio Live zenekarokból is ismerős Vincze Fruzsina is gyakori vendég lesz a Dirty Slippers nyári, szabadtéri koncertjein. Idén először most pénteken Battonyán, a Város Napok nagyszínpadán.