Komment – Polgár Judit elutasította a köztársasági elnöki felkérést

A döntés azonban éles kritikát és felháborodást váltott ki még a párttagok és a szimpatizánsok körében is, akik nehezményezték a korábban ígért széles körű társadalmi egyeztetés elmaradását.
A Hír TV Komment című műsorában Futó Boglárka műsorvezető vendégeivel – Lánczi Richárddal, Mesterházy Attilával, Deák Dániellel és Szakács Istvánnal – arról a politikai hullámverésről vitázott, amelyet Magyar Péter hétvégi bejelentése váltott ki. A Tisza Párt vezetője a közösségi oldalán Polgár Judit sakknagymestert javasolta köztársasági elnöknek Sulyok Tamás távozását követően.
A döntés azonban éles kritikát és felháborodást váltott ki még a párttagok és a szimpatizánsok körében is, akik nehezményezték a korábban ígért széles körű társadalmi egyeztetés elmaradását.