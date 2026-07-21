Parlamenti ülés – élő közvetítés

A családok az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig megkapják, az Országgyűlés pedig a támogatás elfogadása mellett a közmédia átalakításáról és a közlekedési szektor uniós forrásokhoz szükséges reformjairól is határoz.
Rendkívüli ülést tart a parlament, amelyet a HírTV élőben közvetít: a képviselők kivételes eljárásban szavaznak a leginkább rászoruló családoknak szánt, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról.
A családok az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig megkapják, az Országgyűlés pedig a támogatás elfogadása mellett a közmédia átalakításáról és a közlekedési szektor uniós forrásokhoz szükséges reformjairól is határoz.