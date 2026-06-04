Közeleg az újabb klímasokk?

Miközben a világ már most is rekordméretű, pusztító éghajlati katasztrófákkal küzd – az év első négy hónapjában a korábbi csúcsot húsz százalékkal meghaladva, több mint 150 millió hektárnyi terület vált a lángok martalékává Afrikában és Ázsiában –, a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet az év második felében drámaian tovább romolhat.

A legfrissebb meteorológiai modellek ugyanis 90 százalékos valószínűséggel jelzik a Csendes-óceán egyenlítői vizeit felmelegítő El Niño jelenség visszatérését.

Bár egy pusztító „szuper” fokozat kialakulásának esélye viszonylag csekély, a természetes klímamintázat önmagában is extrém hőhullámokat, aszályokat és súlyos áradásokat indíthat el, közvetlenül veszélyeztetve a globális élelmiszertermelést. Dr. Theodore Keeping, az Imperial College klímakutatója szerint ráadásul ma már egy teljesen új, veszélyes korszakban élünk: az ember okozta globális felmelegedés és az El Niño együttes, egymást felerősítő ereje olyan sosem látott időjárási anomáliákat fog szülni, amelyekre az emberiség még nincs felkészülve.