Forradalmi módszer a migrén gyógyítására a tms-kezelés

Aki migrénes fejfájásban szenved, annak nem kell bemutatni azokat a tüneteket, melyek több napra ellehetetlenítik a betegek életét és egy besötétített, elcsendesített szobába kényszerítik, míg a fájdalom alább nem hagy. A migrén rohamokban ismétlődő jellege miatt a migrénes beteg akkor sem lehet felhőtlenül boldog, ha épp nincsenek panaszai. Ahogy egyre bővül a migrénnel kapcsolatos ismeretanyagunk, úgy látnak napvilágot újabb és újabb gyógyszeres, illetve nem kezelési lehetőségek, amelyek a betegek életminőségében jelentős javulást képesek hozni.