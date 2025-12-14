A családon belüli erőszak felszámolásával kampányol Magyar Péter

Csakhogy a politikus volt felesége, Varga Judit korábban arról beszélt, hogy Magyar Péter több alkalommal is bántalmazta.

Péter kijött egyébként a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. Emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk és lapulunk, hogy ebből mi lesz és a gyerekekkel mi lesz.

Sőt a Tisza párt elnöke korábbi barátnője társaságában sem fogta vissza magát. Vogel Evelin az Indexnek beszélt arról tavaly szeptemberben, hogy a pártelnök olyan agresszívan lépett fel vele szemben, hogy a gyermek sírva fakadt ijedtben.

Riporterünk kérdezte most a pártelnököt, Magyar Péter azonban válaszok helyett csak elsétált.