Orbán Viktor: A befagyasztott orosz vagyon felhasználása hadüzenet

Több mint 1,6 millióan töltötték ki az adóemelés elleni nemzeti konzultációs kérdőívet – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs kiemelte: a magas részvételi adat is azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi folyik körülöttük. Orbán Viktor pedig közösségi oldalán hangsúlyozta: a magyarok véleményével indul útnak jövő héten Brüsszelbe.

A miniszterelnök a Mandinernek nyilatkozva kifejtette, hogy Mark Rutte szavai az apáink és nagyapáink korszakát idéző világháborúval riogatnak.

„Fölidézte bennünk a második világháború romos budapesti utcáinak emlékképét meg a hatvannapos ostromot, ahogy keresztülviharzott a front Magyarországon, szétbombázva az összes ipari városunkat, deportálva a zsidókat, aztán kitelepítve a németeket. Ezek mind előjönnek egy ilyen NATO-főtitkári mondat után”

– fogalmazott.