A Tisza Párt nemcsak baloldali megszorításokat vezetne be

Magyar Péter korábban még az adócsökkentés iránti elkötelezettségéről beszélt, nemrég azonban nyilvánosságra került a Tisza Párt 600 oldalas gazdasági tervezete, amely szerint megadóztatnák a családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is. A pártelnök azzal védekezik, hogy a terv hamisítvány. Azonban a Tisza Párt politikusai és tanácsadói gyakran fogalmaznak meg kritikát az extra juttatásokról.

Ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, nemcsak baloldali megszorításokat vezetnének be, hanem Ukrajna finanszírozásával Magyarország a háborúba is bevonódna

– erről Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszélt a Kossuth Rádióban.

Ugyanazok a baloldali arcok jönnek elő, ugyanazok a szakértők jönnek elő a munkásmozgalmi pantheonból, akiket a '90-es évek óta látunk a különböző baloldali formációk , baloldali pártok szekértolóiként. És most is rájuk támaszkodik a Tisza, illetve a Magyar Péter vezette baloldali erő. Ugye abból is látszik azért, hogy nincs két baloldali elit, hogy igazából ugyanazt a receptet kínálja a Tiszának a kiszivárgott programja, mint amit korábban láttunk '94-'98 között a Bokros csomagban, illetve amit láttunk 2004-2005-öt követően a Gyurcsány-Bajnai kormány időszaka alatt.

Szánthó Miklós kiemelte: Bokros Lajos neve a garancia arra, hogyha hatalomra kerülne a Tisza Párt, akkor végre is hajtanák ezt a programot.