Nemzeti konzultáció – kiderült, mennyien mondtak nemet a Tisza Párt adóemelési terveire

Több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tisza Párt adóemelési terveiről szóló nemzeti konzultációt - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda Parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs kiemelte: a magas részvételi adat is azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi folyik körülöttük és éppen ezért sem akarják, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot.
Az államtitkár hozzátette: ennek árát pedig a magyar családokkal, a nyugdíjasokkal és a vállalkozásokkal fizettetnék meg.
A témában Orbán Viktor is megnyilatkozott a közösségi oldalán.