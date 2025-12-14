Kocsis Máté: Minden magyarhoz eljuttatjuk az üzenetet

"Ugyanazok az emberek, akiket egyszer 2010-ben már alig tudtunk levakarni magunkról. Ugyanazt a programot akarják ránk erőltetni, és most már az is megvan, mire költenék az elvett pénzt. A 2026-os választás erről szól." Minden mást, amit az ellenfelünk terelésre használ, figyelmen kívül kell hagyni - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.