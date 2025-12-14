Ilyen brutalitáshoz vezet a folyamatos Izrael elleni hergelés

A Paláver című műsorban Szabó Gergő műsorvezető és a telefonos bejelentkezői az aktuális politikai és nemzetközi eseményekről beszélgetnek, kritikusan szemlélve a nyugati politikát és Magyar Péter tevékenységét, külön kiemelve a hétvége egyik szomorú eseményét, a Sydney-ben elkövetett zidó közzés elleni terrrotámadást.
A Sydney-i terrortámadás kapcsán megállapítják, hogy ez a jelenség a nyugati ideológia következménye, ami elhallgatja az elkövetők migráns hátterét és az iszlamista terrorizmust, miközben folyamatosan Izrael ellen hergel.