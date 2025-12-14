Brüsszel megsértődött, amikor Trump kimondta az igazságot

Az Egyesült Államok dominanciájának megerősítését tűzi ki célul a nyugati féltekén Washington új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyben egyebek mellett azt állítják: az európai országok "a civilizációs megsemmisülés" kilátásával néznek szembe.

A témában a Sajtóklub vendégei is véleményt mondtak.

Továbbá az adás tartalmából: