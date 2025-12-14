NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Brüsszel megsértődött, amikor Trump kimondta az igazságot

A Sajtóklub vendégei, Huth Gergely, Gajdics Ottó és Néző László ezúttal az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról és az arra adott brüsszeli reakciókról is véleményt mondtak a HírTV stúdiójában. Műsorvezető: Bayer Zsolt.

Az Egyesült Államok dominanciájának megerősítését tűzi ki célul a nyugati féltekén Washington új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyben egyebek mellett azt állítják: az európai országok "a civilizációs megsemmisülés" kilátásával néznek szembe.

A témában a Sajtóklub vendégei is véleményt mondtak. 

Továbbá az adás tartalmából:

  • Orbán Viktor: az amerikai stratégia „tűpontosan látja” Európa lecsúszását 
  • A NATO-főtitkár szerint fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek
  • Friedrich Merz lényegében beismerte, hogy az európai demokrácia menthetetlen
  • Az Európai Bizottság jogellenesen törli el az egyhangúság követelményét a befagyasztott orosz vagyon ügyében

 

