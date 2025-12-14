Európa hanyatlása – az EU, mint a probléma gyökere

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke figyelmeztette az USA-t, hogy tartózkodjon az európai ügyekbe való beavatkozástól, tiszteletben tartva a szuverenitást és a demokratikus életet. Bayer Zsolt ezt "hülye" nyilatkozatnak tartja, amit szerinte mostantól fel kell használni Brüsszel ellen.

Az adásban elhangzik, a jelentés pozitív fejlemény, hogy az amerikai nemzetállam kurzusa megerősödött, ami jó hír Magyarországnak, mivel a magyar külpolitika erőfeszítései ezen a téren egyeznek a dokumentum szellemiségével.