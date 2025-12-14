Európa hanyatlása – az EU, mint a probléma gyökere

Terítéken az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, ami a liberális sajtóban "valamiért" nem futott be nagy karriert. A dokumentum szerint a nagyobb problémák közé tartozik az Európai Unió és más transznacionális szervezetek tevékenysége, amelyek aláássák a politikai szabadságot és a szuverenitást. A Háttérkép című műsorban Bayer Zsolt Boros Imrével és Bogár Lászlóval beszélgetett.
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke figyelmeztette az USA-t, hogy tartózkodjon az európai ügyekbe való beavatkozástól, tiszteletben tartva a szuverenitást és a demokratikus életet. Bayer Zsolt ezt "hülye" nyilatkozatnak tartja, amit szerinte mostantól fel kell használni Brüsszel ellen.
Az adásban elhangzik, a jelentés pozitív fejlemény, hogy az amerikai nemzetállam kurzusa megerősödött, ami jó hír Magyarországnak, mivel a magyar külpolitika erőfeszítései ezen a téren egyeznek a dokumentum szellemiségével.