Brit katonai vezetők szerint Európának fel kell készülnie egy közvetlen háborús konfliktusra

"Mi vagyunk Oroszország következő célpontja" - ezt állította a müncheni biztonsági konferencián a NATO főtitkára. Mark Rutte szerint az oroszok öt éven belül készen állhatnak arra, hogy katonai erővel lépjenek fel a szövetséggel szemben.

A brit katonai vezetők szintén arról beszélnek, hogy Európának fel kell készülnie egy közvetlen háborús konfliktusra.

A Bizottság által bemutatott terv szerint az uniós tagállamoknak öt évük van felkészülni a háborúra.

Miközben Európában egyre többen beszélnek egy közvetlen háborús konfliktusról, Orbán Viktor miniszterelnök higgadtságra inti a vezetőket.

Az első kérdés, hogy tudja-e Mark Rutte, hogy mit beszél. Az sem zárható ki, hogy nem tudja, mit beszél, butaságokat beszél, nem ismeri a történelmi analógiák súlyát és így tovább. Ezt nehéz föltételezni. Ismerjük jól a volt holland miniszterelnököt, aki most a NATO főtitkára. Szokott furcsa dolgokat mondani, erre mi magyarok különösképpen is emlékezhetünk, hiszen bőszítő vagy pántló és idegesítő dolgokat mondott Magyarországról. Szerencse most már mögöttünk van, de azt sose lehetett megvádolni, hogy egy buta ember lenne. Tehát azt nem föltételezhetjük, hogy ő nem volt tisztában a szavainak a súlyával.

A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy az ukrajnai háború megállítása az uniós diplomácia feladata lett volna.