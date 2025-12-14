Ezért nem szabad a harmadik világháborút kirobbantani – Áder János figyelmeztetése a Bayer show-ban

Áder János volt köztársasági elnök a Bayer show vendégeként fejtette ki véleményét az Európában elterjedt oroszfóbiáról és a háborús retorikáról. A volt államfő szerint butaság a közkeletűvé vált feltételezés, miszerint Oroszország majd meg fogja támadni a balti államokat, majd Lengyelországot és Nyugat-Európát.
Áder János hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetet nem lehet az első és a második világháború eseményeivel összehasonlítani, mivel egy alapvető, jelentős különbség teszi a két helyzetet merőben mássá:
Ez pedig az, hogy közben föltalálták az atombombát, és Oroszországnak hihetetlen mennyiségű atomfegyvere van.
A volt köztársasági elnök szerint azok a politikusok, akik ma azt gondolják, hogy egy harmadik világháborút ki lehet robbantani, akár Oroszország, akár Európa részéről, súlyos tévedésben vannak.
Áder János Bayer Zsolt műsorában éles kritikával illette a NATO és az Európai Unió vezetőit:
Aki ma azt gondolja, hogy egy harmadik világháborút ki lehet robbantani, az nem számol azzal, hogy ez nem lehet más a végén, mint atomháború. Egy atomháborúnak pedig nincs győztese.
Kijelentette, hogy amennyiben a NATO főtitkára és az EU politikusai nem gondolják végig az atomháború elkerülhetetlen következményeit, akkor – mint fogalmazott – "vakok és alkalmatlanok arra, hogy Európát vezessék és a NATO vezessék."