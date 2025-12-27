A miniszterelnök olyat üzent, amitől a háborúpártiaknak leesik az álla: Itt a videó!

Orbán Viktor legfrissebb közösségi médiás bejegyzése nem hagy kétséget afelől, hogy a kormány a háborúellenes gyűlések elsöprő erejéből merít hitet a további küzdelmekhez. A miniszterelnök szavai szerint a hőn áhított békesség nem csupán egy egyszerű politikai célkitűzés, hanem maga a Jóisten akarata, amivel szembe menni súlyos történelmi és lelki teher. Miközben a nyugati világban tombol a brüsszeli háborús pszichózis, és a vezetők többsége fegyvereket követel, addig a magyarok számára morális kötelesség a teremtett élet védelme, bizonyítva, hogy a józan ész és a keresztény hit erősebb pajzs, mint bármilyen külföldről finanszírozott propaganda.