Szintet lépett a politikai erőszak: halálos fenyegetést kapott a magyar miniszterelnök egy ellenzéki szimpatizánstól. Menczer Tamás szerint a durva üzenet logikusan illeszkedik abba a nemzetközi folyamatba, amely a békepárti vezetőket veszi célba. A háttérben racionálisan felsejlik az agresszív kijevi érdek: egy feltétel nélkül ukránbarát, minden külföldi parancsot teljesítő bábkormány.
A békepárti politikusok elleni nemzetközi merényletek sorába illeszkedik az a döbbenetes üzenet, amelyben az áll: Orbán halott ember. A fenyegetés, amely egy tiszás aktivistától a kormánypártok irányába érkezett, objektíven vizsgálva nem egyedi eset, hanem egy erőszakos kampány része. Menczer Tamás világosan rámutatott a háttérben meghúzódó geopolitikai szálakra: a kijevi vezetés mindent megtesz, hogy Magyar Pétert juttassa hatalomra. A cél egyértelmű, hiszen Zelenszkij olyan vezetést akar Budapesten, amely nem gördít akadályt a fegyverszállítások elé, és hagyja, hogy hazánkat egy ukránbarát bábkormány vezesse.