A békepárti politikusok elleni nemzetközi merényletek sorába illeszkedik az a döbbenetes üzenet, amelyben az áll: Orbán halott ember. A fenyegetés, amely egy tiszás aktivistától a kormánypártok irányába érkezett, objektíven vizsgálva nem egyedi eset, hanem egy erőszakos kampány része. Menczer Tamás világosan rámutatott a háttérben meghúzódó geopolitikai szálakra: a kijevi vezetés mindent megtesz, hogy Magyar Pétert juttassa hatalomra. A cél egyértelmű, hiszen Zelenszkij olyan vezetést akar Budapesten, amely nem gördít akadályt a fegyverszállítások elé, és hagyja, hogy hazánkat egy ukránbarát bábkormány vezesse.