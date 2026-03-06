Vége a kijevi mesének: Mozgóképes bizonyíték van a háborús maffia százmilliárdos vagyonkimentéséről!

A rejtélyes vagyonkimentés végleg lelepleződött, miután kiderült, hogy videón az elfogás minden pillanata rögzítve lett. A magyar hatóságok kíméletlen profizmussal csaptak le a konvojra, amely elképesztő mennyiségű készpénzt próbált átmozgatni az országon. Orbán Balázs joggal követel magyarázatot Kijevtől, hiszen a szállítmányt kísérő ukránok egyértelműen az ukrán titkosszolgálatokhoz köthetők. Amikor súlyos bűncselekmény gyanúja miatt kell intézkedni egy háborús ország elitjének aranytömbjei és százmilliárdjai felett, ott a hárításnak vége. A felvételek bizonyítják: a törvények minden zsarolóra vonatkoznak.