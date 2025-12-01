NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Bohár Dániel: A HVG szerint is erősödik Orbán Viktor

Bohár Dániel: A HVG szerint is erősödik Orbán Viktor

Bohár Dániel elmondta véleményét arról, hogy jelenleg, hogy állnak a kormánypártok, illetve, hogy Orbán Viktor hogyan kommunikál.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Vasvári Tamás
Bohár Dániel: "Tényleg azt látjuk mi is rettenetesen felpörgette kampánygépezetét. Orbán Viktor átvette az irányítást. Egyszerre beszél nagyon kifelé a táborból, lásd ATV-interjú, amikor ugye egy nagyon megengedő, nagyon finom álláspontot próbált meg kifelé képviselni és egyszerre beszél befelé a táborba. Ennek ugye szemtanúi voltunk a legutóbbi DPK-csúcson. De ugyanakkor az elvitathatatlan kategóriája, hogy igen Tisza növekedése az megtorpant." 

 

