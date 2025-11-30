Orbán Viktor az elmúlt 15 év tudatos politikájának köszönhetően világpolitikai tényezővé vált, akivel az amerikai, az orosz, a kínai elnök és a pápa is tárgyalni akar. Ez a pozíció megerősíti Magyarország szerepét a béketárgyalásokban.

Szabó László hangsúlyozza, hogy a tárgyalások során nem szabad félelemből kiindulni . Úgy véli, sok nyugat-európai vezető retteg Putyintől, és ez a félelem akadályozza meg őket abban, hogy a saját nemzeti érdekeiket képviseljék .

Oroszország: Kovács András szerint az Európai Unió Oroszország meggyengítésére és szétesésére tett feltételezései megbuktak, a miniszterelnök pedig jól látja a geopolitikai összefüggéseket. Gajdics Ottó szerint a nyugati vezetőknek bizonyítékokat kellene felmutatniuk arra, hogy Oroszország Európa megtámadására készül, ahelyett, hogy felhatalmazás hiányára hivatkoznak.