Orbán: nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel

Huth Gergely, a PestiSrácok fősszerkesztője, Szabó László producer és Kovács András újságíró elemzi a hét politikai eseményeit. Az adás középpontjában Orbán Viktor miniszterelnök mozskvai útja, nyíregyházi beszéde, valamint a Tisza Párt gazdasági programjának állítólagos kiszivárgása áll. Műsorvezető: Gajdics ottó.

  • Sajtóklub
  • 7 órája
  • Frissítve: 7 órája
  • Forrás: HírTV
Orbán Viktor az elmúlt 15 év tudatos politikájának köszönhetően világpolitikai tényezővé vált, akivel az amerikai, az orosz, a kínai elnök és a pápa is tárgyalni akar. Ez a pozíció megerősíti Magyarország szerepét a béketárgyalásokban. 

Szabó László hangsúlyozza, hogy a tárgyalások során nem szabad félelemből kiindulni . Úgy véli, sok nyugat-európai vezető retteg Putyintől, és ez a félelem akadályozza meg őket abban, hogy a saját nemzeti érdekeiket képviseljék .

Oroszország: Kovács András szerint az Európai Unió Oroszország meggyengítésére és szétesésére tett feltételezései megbuktak, a miniszterelnök pedig jól látja a geopolitikai összefüggéseket. Gajdics Ottó szerint a nyugati vezetőknek bizonyítékokat kellene felmutatniuk arra, hogy Oroszország Európa megtámadására készül, ahelyett, hogy felhatalmazás hiányára hivatkoznak.

 

 

