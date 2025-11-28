Nem a választások közeledte miatt erősödik a forint

A nyáron még 400 forint felett járt az euró, tegnap este pedig már 382 forint alá is benézett. A témában a pénteki Napindító vendége volt Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Most körülbelül olyan 380 381-es árfolyamon, másfél éves csúcsra erősödött a forint. Még az ősz elején lehetett olyan elemzéseket olvasni, hogy a legnagyobb ellenzéki párt erősödése miatt erősödik a forint.
Nyilvánvalóan ez egy olyan szakmai dilettantizmus, meg kókler érvelés, hogy amikor először megláttam akkor szinte lefejeltem az asztalt
- fogalmazott a szakértő.