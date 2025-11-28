Ismét beindul a diplomáciai nagyüzem. Orbán Viktor útnak indult az orosz fővárosba. A miniszterelnök leszögezte, hogy továbbra is biztosítani akarják Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent, tehát energetikai kérdések is szóba kerülnek. A kormányfő és a magyar delegáció a budapesti békecsúcsról is tárgyalhat majd. De itt még koránt sincs vége. Az orosz elnök megerősítette: jövő héten amerikai delegáció érkezik Moszkvába, hogy megtárgyalják Donald Trump béketervét.