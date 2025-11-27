NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
undefined

Óriási összegeket küldene Kijevnek az EU, az ukrán korrupciós ügyekkel továbbra sem foglalkoznak + videó

Ursula von der Leyen szerint a béke után nem lehet korlátozni az ukrán hadsereg létszámát. Brüsszel továbbra is óriási összegeket küldene Kijevnek, azonban az ukrán korrupciós ügyekkel továbbra sem foglalkoznak.

  • Hírek
  • 15 órája
  • Frissítve: 14 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: miss.cabul
Vágólapra másolva!

Elfogadta az Európai Parlament a jövő évi uniós költségvetést. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői ellenezték a javaslatot, a DK-sok támogatták. A Tisza Pártból pedig nem regisztráltak szavazatot annak ellenére, hogy Magyar Péter képviselői más ügyekben leadták voksukat. Az Európai Bizottság elnöke Strassbourgban elárulta, hogy vállalták Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi szükségleteinek finanszírozását.  

A Bizottság jogi javaslatot nyújt be a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról. Ursula von der Leyen szerint Európa és Kijev nélkül nem lehet Ukrajna sorsáról dönteni, az ukrán fegyveres erők létszámát pedig nem szabad korlátozni. 

 

 

 

Továbbiak a témában