Ez a háború el lett rontva - emelte ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén

A miniszterelnök arra szólított fel: ne engedjük, hogy Brüsszelből döntsék el, milyen kormány van Magyarországon, és ne Brüsszelben, hanem mi itt, Budapesten dönthessük el a gyerekeink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdéseket. Egyebek között erről is szó esett a Paláver vasárnap délutáni adásában. Ezúttal pedig Szamosi Tímea várt a nézői telefonokat.
A tartalomból:
Háború és béke Kérdése
Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen azt mondta, hogy a nyugatiak akadályozták meg az ukránokat a békemegállapodásban még áprilisban, mondván, az idő az ő oldalukon áll.
Terrorveszély a karácsonyi vásárokon
A magas terrorveszély miatt a németek 22%-a (nagyjából minden ötödik ember) nem látogat el idén a karácsonyi vásárokba
Advent
Advent első vasárnapja van, meggyújtották a lila színű, hitet, bűnbánatot és megtérést jelképező gyertyát.