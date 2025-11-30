Ez a háború el lett rontva - emelte ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén

A HírFM és a HírTV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival.

A tartalomból:

Háború és béke Kérdése

Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen azt mondta, hogy a nyugatiak akadályozták meg az ukránokat a békemegállapodásban még áprilisban, mondván, az idő az ő oldalukon áll.

Terrorveszély a karácsonyi vásárokon

A magas terrorveszély miatt a németek 22%-a (nagyjából minden ötödik ember) nem látogat el idén a karácsonyi vásárokba

Advent

Advent első vasárnapja van, meggyújtották a lila színű, hitet, bűnbánatot és megtérést jelképező gyertyát.