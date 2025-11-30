NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ez a háború el lett rontva - emelte ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén

Ez a háború el lett rontva - emelte ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén

A miniszterelnök arra szólított fel: ne engedjük, hogy Brüsszelből döntsék el, milyen kormány van Magyarországon, és ne Brüsszelben, hanem mi itt, Budapesten dönthessük el a gyerekeink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdéseket. Egyebek között erről is szó esett a Paláver vasárnap délutáni adásában. Ezúttal pedig Szamosi Tímea várt a nézői telefonokat.

  • Paláver
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
A HírFM és a HírTV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival.

A tartalomból: 

Háború és béke Kérdése

Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen azt mondta, hogy a nyugatiak akadályozták meg az ukránokat a békemegállapodásban még áprilisban, mondván, az idő az ő oldalukon áll.

Terrorveszély a karácsonyi vásárokon

A magas terrorveszély miatt a németek 22%-a (nagyjából minden ötödik ember) nem látogat el idén a karácsonyi vásárokba

Advent 

Advent első vasárnapja van, meggyújtották a lila színű, hitet, bűnbánatot és megtérést jelképező gyertyát.

 

 

