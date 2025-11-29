DPK országjárás: a miniszterelnök személyesen mozgósít a békéért

A mai nap legfontosabb eseményeként Nyíregyházáról jelentkezik a HírTV, hiszen a Digitális Polgári Körök rendezvényén ismét összegyűlnek a béke hívei. A háborúellenes gyűlés keretében Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet a DPK országjárásának a mostani állomásán, hogy személyesen is összekapcsolja a hazájukért tenni akaró polgárokat, mert az üzenet egyértelmű: aki a háború ellen van, az velünk van.

Orbán Viktor – A béke hangja Nyíregyházán

Ez a rendezvény nem csupán egy politikai gyűlés, hanem egy patrióta kiállás a jövőnkért. A győri siker és a Békemenet után a kormányfő és Gulyás Gergely miniszter ismét megerősíti: Magyarország nem hagyja magát belesodorni a konfliktusba. A 10.30-kor kezdődőtt exkluzív műsorban és az azt követő elemzésben minden részletre fény derül. Tartsanak velünk, mert most dől el, kik azok, akik valóban a magyar érdekeket képviselik a háborús zajban.

További tartalmakat IDE és IDE kattintva érhet el.