Menczer Tamás: Ezermilliárdokat vonna el a Tisza Párt a magyar családoktól és vállalkozásoktól

Súlyos ezermilliárdokban mérhető a Tisza Párt megszorítási csomagja - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Bayer show-ban. Menczer Tamás elmondta: Brüsszel a kormánytól is akart pénzt kérni, de azt határozottan elutasította a miniszterelnök.
Nem a megszorításokra! Orbán Viktor világossá tette, hogy mi nem küldjük a magyarok pénzét. De a Tisza küldené, és azért karnak egy bábkormányt, hogy beszedje a magyar családoktól és a vállalkozásoktól a pénzt és utána brüsszeli parancsra Brüsszelen keresztül áttolja Ukrajnába. Na, erre kell nemet mondani, a háborús tervekre, ugyanúgy mint erre a balos Tisza által készített megszorító csomagra - mutatott rá Menczer Tamás Bayer Zsolt műsorában.
A politikus hangsúlyozta:
titokban akarták végrehajtani a megszorítási csomagot, de a szakértői elmondták, hogy mire készülnek és a tervük is kiszivárgott.
A kommunikációs igazgató hozzátette: Magyar Péter ezért mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon a sajtónak.
Menczer Tamás úgy fogalmazott,
itt az ideje már, hogy Magyar Péter levegye a szájkosarat a jelöltjeiről.
Most azért nem nyilatkoznak a sajtónak, mert állítólag a jelöltállítási folyamat miatt nem lehet, de amikor egy jelölt marad, akkor sem fognak megszólalni.