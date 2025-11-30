Menczer Tamás: Ezermilliárdokat vonna el a Tisza Párt a magyar családoktól és vállalkozásoktól

Nem a megszorításokra! Orbán Viktor világossá tette, hogy mi nem küldjük a magyarok pénzét. De a Tisza küldené, és azért karnak egy bábkormányt, hogy beszedje a magyar családoktól és a vállalkozásoktól a pénzt és utána brüsszeli parancsra Brüsszelen keresztül áttolja Ukrajnába. Na, erre kell nemet mondani, a háborús tervekre, ugyanúgy mint erre a balos Tisza által készített megszorító csomagra - mutatott rá Menczer Tamás Bayer Zsolt műsorában.

Titkos megszorítási csomag

A politikus hangsúlyozta:

titokban akarták végrehajtani a megszorítási csomagot, de a szakértői elmondták, hogy mire készülnek és a tervük is kiszivárgott.

A kommunikációs igazgató hozzátette: Magyar Péter ezért mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon a sajtónak.

Menczer Tamás úgy fogalmazott,

itt az ideje már, hogy Magyar Péter levegye a szájkosarat a jelöltjeiről.

Most azért nem nyilatkoznak a sajtónak, mert állítólag a jelöltállítási folyamat miatt nem lehet, de amikor egy jelölt marad, akkor sem fognak megszólalni.