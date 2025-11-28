Magyarország energiaellátásáról tárgyal Orbán Viktor az orosz elnökkel

Péntek hajnalban indult a miniszterelnök Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Orbán Viktor azt mondta, a tárgyalások célja, hogy biztosítsák az ország energiaellátását. "A tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítsuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. Ugye Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól" - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kifejtette, egész Európában folyamatosan nőnek az árak, ami megviseli a háztartásokat és a gazdaságot is. Hozzátette, továbbra is Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak egész Európában, ez azért van, mert hazánk hozzáfér az olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz. A kormányfő felidézte, Washingtonban elérték, hogy Magyarországot felmentsék az amerikai szankciók alól, már csak a gáz és olajellátás biztosítására van szükség.