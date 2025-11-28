NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Magyarország energiaellátásáról tárgyal Orbán Viktor az orosz elnökkel

Magyarország energiaellátásáról tárgyal Orbán Viktor az orosz elnökkel

Megérkezett Orbán Viktor Moszkvába. Korábban az nyilatkozta, azért utazik Oroszországba,hogy biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron.

  • Hírek
  • 11 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunik
Vágólapra másolva!

Péntek hajnalban indult   a miniszterelnök Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Orbán Viktor azt mondta, a tárgyalások célja, hogy biztosítsák az ország energiaellátását. "A tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítsuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. Ugye Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól" - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kifejtette, egész Európában folyamatosan nőnek az árak, ami megviseli a háztartásokat és a gazdaságot is. Hozzátette, továbbra is Magyarországon a legalacsonyabbak az energiaárak egész Európában, ez azért van, mert hazánk hozzáfér az olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz. A kormányfő felidézte, Washingtonban elérték, hogy Magyarországot felmentsék az amerikai szankciók alól, már csak a gáz és olajellátás biztosítására van szükség.

 

 

Továbbiak a témában