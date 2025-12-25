Ezt még Gyurcsány sem merte megtenni – Kövér László kíméletlen diagnózisa

Kövér László a nagyinterjúban nem finomkodott, amikor a hazai politika sötét bugyrairól rántotta le a leplet. A házelnök rámutatott, hogy Gyurcsány Ferenc minden írott és íratlan szabályokat felrúgva okozott irdatlan károkat, de a pusztításnak itt nincs vége. Megjelent Magyar Péter, aki fideszesnek vallotta magát, miközben egy sötét történelmi árulás részeseként, vélhetően egy visszautasíthatatlan ajánlatot elfogadva vált köpönyegforgatóvá. Ez a fajta gátlástalan erkölcsi züllés még a gyurcsányi szintet is alulmúlja. Olyan feneketlen mélység ez, ahová eddig egyetlen szereplő sem merészkedett, hiszen a tiszásoknak bármit hazudhat Magyar Péter, majd annak az ellenkezőjét is, majd ismét mindent is. Ezzel a magatartással végleg megszűnt az értelmes közéleti vita lehetősége, bár a fanatizált követők ezt láthatóan nem is igénylik.

Kövér László és a morális vákuum

Ami igazán megdöbbentő, hogy ebben az új politikai cirkuszban a következetesség szikrája sem fedezhető fel. A Tisza Párt vezetője olyan szinten váltogatja állításait, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, ezzel pedig a valóságérzékelés teljes felszámolására törekszik. Gyurcsány legalább a saját hazugságaiban következetes volt, de a tiszás utódja a káoszt emelte stratégiai szintre. Normális emberi ésszel ez a jelenség már nem értelmezhető, hiszen a legalapvetőbb logikai összefüggéseket is zárójelbe teszi a hataloméhség. A történelem majd ítéletet mond, de a jelen diagnózisa lesújtó: a nihilizmus átvette az uralmat a baloldalon.