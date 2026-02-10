Csütörtökön kezdődik a 76. Berlinale

A Berlinale és a hozzá kapcsolódó European Film Market az év első élvonalbeli nemzetközi filmfesztiválja Európában. A vetítéseken tavaly több mint 440 000 néző vett részt, a szakmai programok 20 000 filmest vonzottak.

Folytatódik a MOME diplomafilmek sikersorozata

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült MOME diplomafilmek sikersorozata folytatódik a február 12-én kezdődő 76. Berlinalén. Egy friss tehetség, Feiner Janka startol a Lángbogár a zsebemben címmel készült animációs filmjével Generation Kplus versenyben. A stop-motion és a digitális rajzanimáció különleges ötvözésével készült 10 perces diplomafilm varázslatos gombavilágba kalauzolja a nézőt, bepillantást engedve a gyerekek lelkivilágába. A történet a valóság és a képzelet határán egyensúlyoz: főhősét egy apró tűzlény csábítja csínytevésekre. Bár apja többször is megpróbál gátat szabni a rendbontásnak, a fiú követi új barátját egy szürreális világba, ahol a szabadság határtalannak tűnik, ám a tetteknek itt is súlyuk van: a főhősnek végül szembe kell néznie vágyai következményeivel és a felelősségvállalás fontosságával. A Lángbogár a zsebemben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) gyártásában készült, számos jelenlegi és egykori hallgató közreműködésével.

A Berlinale Forum különprogramja ezúttal a női rendezőkre fókuszál

A 2025. október 1-én 87 éves korában elhunyt Kossuth-, Balázs Béla-díjas és Magyar Filmakadémia életműdíjas Elek Judit az egyik első, meghatározó fontosságú magyar filmrendezőnő volt. A Forum Special meghívására két, nemrég felújított alkotását láthatja a berlini közönség. Az Istenmezején 1972-73-ban című dokumentumfilmben Elek Judit olyan fiatal lányok mindennapi küzdelmeire és lehetőségeire koncentrál, akik a saját elképzeléseik szerint szeretnék alakítani az életüket, ezzel konfliktusok sorát vállalva fel. Az 1975-ös Berlinalen nagy sikerrel bemutatott alkotás felújított változata a FILMIO kínálatában is megnézhető.

A fikció és dokumentumfilm határán mozgó „cinema direct” rövidfilm, a Találkozás egy magányos agglegény és egy ápolónő randevújáról szól, ezen keresztül a kapcsolatteremtési kísérletek alapvető nehézségeit, furcsaságát és esetlen humorát ragadja meg. A Balázs Béla Stúdióban készült alkotás férfi főszerepét a neves író, Mándy Iván „alakította”, a női amatőr szereplőt apróhirdetés révén találtak meg. Az 1963-ban készült 21 perces rövidfilm szintén felújítva nézhető a FILMIO-n.