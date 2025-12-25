Kövér László: Magyar Péter a Gyurcsány által felhalmozott gyűlöletből építkezik

Az ünnepi időszakban Kövér László tiszta vizet öntött a pohárba, és kíméletlen pontossággal elemezte a kialakult helyzetet. Az Országgyűlés elnöke rámutatott: Magyar Péter és a Tisza Párt nem programot kínál, hanem a Gyurcsány Ferenc által felhalmozott gyűlöletet hasznosítja újra. A házelnök szerint a baloldali vezér a közösségi médiát arra használja, hogy szétbontsa a társadalmat, miközben erkölcsi gátlások nélkül váltogatja álláspontját. Ez a fajta gátlástalanság és a párbeszéd teljes hiánya ma már nemcsak a kormányt, hanem magát a demokráciát fenyegeti. A diagnózis súlyos: érvek helyett háborús pszichózis uralkodik az ellenzéki térfélen.