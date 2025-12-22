Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza megszorító csomagjáról

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt megszüntetné a 15%-os személyi jövedelemadót, helyette 22%-os és 33%-os kulcsokat vezetne be. Adóemeléssel sújtaná a gyermekes családokat, valamint szétvernék a családi adórendszert, mindemellett eltörölnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30–50%-kal kevesebb támogatást adnának. Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről bárki beszélni mer.

