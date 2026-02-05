Patyomkin-falut épített Magyar Péter? A „hatalmas tömeg” csak illúzió, mert dolgozni senki nem akar – Ma este borítunk

Üdvözöljük a politikai szellemvárosban, ahol a Tisza mögötti tömeg állítólag akkora, hogy a Holdról is látszik – a valóságban viszont nagyítóval kell keresni őket. Ez a Monitor, és mi feltesszük a kérdést: ha valóban milliók állnak mögöttük, akkor hogyan lehetséges, hogy szavazatszámlálóból sem tudnak eleget kiállítani? Ez a "Patyomkin-hadsereg" tipikus esete: elöl a díszlet, hátul az üresség. A Facebook-huszárok a kanapéról nagyon hangosak, de amikor a demokrácia aprómunkáját kellene végezni, hirtelen mindenkinek "dolga akad".