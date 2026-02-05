Orbán Viktor nem blöffölt: Három ukrán parancsnok repült az országból! – Eközben Maja T. a bíróságon oktat ki minket

A türelem elfogyott, a tettek mezejére léptünk: lecsapott a magyar kormány az embervadászokra, és konkrétan három vezetőt, akik parancsot adtak a kényszersorozó ukránokra, azonnal kitiltottak az országból. Ez a válasz a kárpátaljai tragédiákra: nem kérünk a hóhérokból. De nemcsak a fizikai, hanem a virtuális térben is áll a bál: egy friss Amerikai jelentés tárta fel, hogy Brüsszel módszerét, a lopakodó cenzúrát hogyan használják arra, hogy letiltse a jobboldali hangokat a közösségi médiában. Eközben a Fővárosi Törvényszéken abszurd színház zajlott: vádbeszédet tartott a Maya nevű queer német terrorista, aki a vádlottak padjáról oktatta ki a bíróságot, miközben Európában még mindig nincs valós háborús veszélyérzet, csak a Titanic zenekara játszik tovább.