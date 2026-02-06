Így gyengítheti meg Washington Kínát és az OPEC-et Venezuelán keresztül

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított olajkészletével, ami az országot a globális geopolitikai sakktábla egyik legfontosabb mezőjévé teszi. Pap Gábor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója a HírTV adásában rámutatott: az Egyesült Államok külpolitikájának középpontjában az energiadominancia áll, amelynek egyik kulcsa a venezuelai nyersanyag feletti ellenőrzés vagy annak befolyásolása.
A szakértő szerint a Maduro-rezsim körüli feszültségek nem csupán belpolitikai kérdések, hanem egy sokkal nagyobb, Kínát, Oroszországot és az OPEC-et is érintő stratégiai játszma részei, amely akár a latin-amerikai régió teljes átrendeződéséhez, így Kuba elszigeteléséhez is vezethet.