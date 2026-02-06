Itt a leleplezés a Tisza Párt és a Bajnai-világ összefonódásáról

Egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt mögött a 2010 előtti baloldali elit kulcsfigurái állnak. Szalai Szilárd elemző szerint Hajdú László – Bajnai Gordon sógora – megjelenése csak a jéghegy csúcsa, hiszen a párt gazdaságpolitikai és ideológiai irányvonalát olyan nevek határozzák meg, mint Kóka János, Surányi György vagy éppen Bokros Lajos.
Az elemző úgy véli, a Tisza Párt egyfajta „trójai falóként” szolgál a választók által korábban elutasított körök számára, hogy brüsszeli iránymutatások alapján kényszerítsenek megszorításokat az országra.