Itt a leleplezés a Tisza Párt és a Bajnai-világ összefonódásáról

Egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt mögött a 2010 előtti baloldali elit kulcsfigurái állnak. Szalai Szilárd elemző szerint Hajdú László – Bajnai Gordon sógora – megjelenése csak a jéghegy csúcsa, hiszen a párt gazdaságpolitikai és ideológiai irányvonalát olyan nevek határozzák meg, mint Kóka János, Surányi György vagy éppen Bokros Lajos.