Spanyolországban és Portugáliában is áradások pusztítanak

A világhírű rondai kőhíd alatt Andalúziában a megáradt Guadalevín zubog át. Elárasztott mezők láthatók Jerez és Cortes de la Frontera megyékben. Víz alá került utak, autók, házak mindenhol. A rendőrök evakuálták a lakosokat. Granada megyében is hasonló a helyzet, a talaj továbbra is telített a múlt heti vihar és a januári heves esőzések miatt. Az év első hónapjában 85 százalékkal több csapadék esett, mint a több évtizedes átlag.

Emberek gázolnak a derékig érő vízben a portugáliai Alcacer do Sal városában is. Volt, akinek a tűzoltók segítettek. Az éttermek teraszai víz alá kerültek, a helyiek homokzsákokkal próbálják védeni otthonuk bejáratát.

Az év eleje óta a Leonardo már a hatodik nagyerejű vihar az Ibériai-félszigeten. Spanyolországban az autonóm andalúz kormány a vízszint folyamatos emelkedését tartja a legaggasztóbbnak. A spanyol meteorológiai szolgálat szombatig folyamatos és intenzív esőzéseket jósol Andalúziában, Közép-Spanyolországban és Galíciában is.