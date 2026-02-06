Valami megmozdult a színfalak mögött – Robert C. Castel az Abu-Dzabiban kötött alkuról

Míg a frontokon változatlanul zajlanak a harcok, a diplomácia asztalánál váratlan áttörés történt Abu-Dzabiban: Kijev és Moszkva jelentős fogolycserében állapodott meg. Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Hír TV-ben rávilágított, hogy ez a lépés túlmutat a puszta humanitárius gesztuson.
Az Egyesült Arab Emírségek közvetítő szerepe és a csere időzítése arra utalhat, hogy a háttérben megkezdődött a tapogatózás a komolyabb tárgyalások felé. Castel szerint a fogolycsere egyfajta „bizalomerősítő lépés”, amely kulcsfontosságú lehet a háború intenzitásának későbbi csökkentésében és a felek közötti kommunikációs csatornák fenntartásában.